Basketball: Bamberg lässt Stuckey ziehen

Richtige Rolle im Brose-Team nicht gefunden

Der 1,87 Meter große deutsche Routinier Stuckey war von 2009 bis 2012 und dann wieder seit 2018 für Bamberg im Einsatz. "Leider ist es uns nicht gelungen, für Moe die richtige Rolle im Team zu finden. Er ist Profi und möchte natürlich mehr Spielzeit haben. Da wir ihm das aber momentan nicht in dem Umfang bieten können, ist ein Wechsel für ihn sinnvoll", sagte Brose-Manager Leo de Rycke. In Crailsheim hofft man auf eine "nachhaltige Lösung bis zum Ende der Saison", sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat. Stuckey, dert auch mehrere Jahre für s.Oliver Würzburg sowie in Oldenburg spielte, ist der älteste Spieler im Merlins-Kader.