Basketball: Bamberg im Aufwind, Bayreuth am Abgrund

Zwei Siege im Fiba-Europe-Cup, jetzt auch der zweite Sieg in Serie in der Liga: Nach dem 100:83 bei den Fraport Skyliners steht Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf dem 10. Tabellenplatz. "Für uns war es eine wichtige Partie, um den Anschluss an die Playoffs zu halten": Bambergs Trainer Oren Amiel will am Saisonende mindestens unter den besten acht Teams landen.

Brose Bamberg kontrolliert Partie bei Kellerkind Frankfurt

Beim jüngsten Sieg waren die Bamberger um Topscorer Patrick Miller (19 Punkte) zwar das dominierende Team – nur im dritten Viertel holte Frankfurt mehr Punkte – allerdings waren die Vorzeichen schon vor der Partie eindeutig. Die Hessen waren und sind immer noch Tabellenvorletzter.

Medi Bayreuth: "Haben wieder unseren Kopf verloren"

Eine schlechtere Bilanz in der BBL weist derzeit nur Medi Bayreuth auf. Seit dem 92:86-Derbysieg gegen Brose Bamberg Ende Dezember holten die Wagnerstädter keine Punkte mehr. Am vergangenen Samstag ging das Auswärtsspiel bei den Hamburg Towers mit 74:86 verloren. Für Medi war es die 16. Niederlage im 19. Spiel. Entsprechend ernüchternd fällt das Fazit des neuen Trainers Mladen Drijencic nach seinem zweiten Spiel für Medi aus. "Wir haben in der Offensive wieder unseren Kopf verloren und zwanzig Ballverluste produziert. Die Gewohnheiten wiegen schwer, wir bräuchten mehr Zeit, diese Gewohnheiten auszuradieren und neue zu formen."

Vor zwei Wochen hatte den Verein nach einer Auswärts-Niederlage in Heidelberg eine Hass-Mail erreicht. Nach Vereinsangaben habe es darin geheißen, die Spieler des Vereins sollten entweder "elendig an Krebs verrecken" oder "bei einer Auswärtsfahrt verunglücken und im Bus verbrennen".

Die Zukunft des Vereins scheint ungewisser denn je. Nach fast 40 Jahren steigt Alleingesellschafter Carl Steiner beim Basketball-Bundesligisten aus. Neue Gesellschafter werden derzeit gesucht. Um dem Verein zu helfen, will Steiner seine Anteile zum symbolischen Betrag von einem Euro veräußern.

Stoschek tritt bei Brose zurück, Steiner geht bei Medi

Auch in Bamberg werden neue Gesellschafter sowie ein neuer Namenssponsor gesucht. In Bamberg wird Brose nach zehn Jahren seine Alleingesellschafterrolle zum Saisonende aufgeben. Auch Brose will seine Anteile an der Bamberger Basketball GmbH für den symbolischen Preis von einem Euro am Saisonende abgeben. Zudem tritt Unternehmer und Brose-Chef Michael Stoschek als Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins zurück. Bamberg feiert in diesem Jahr 50 Jahre Aufstieg in die Basketball-Bundesliga.

Für die beiden oberfränkischen Mannschaften geht es bereits am Dienstag weiter, wenn Ratiopharm Ulm um 19 Uhr in Bamberg zu Gast ist und Medi Bayreuth zeitgleich die Riesen aus Ludwigsburg empfängt.