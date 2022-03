Basketball: Bamberg gewinnt Frankenderby gegen Bayreuth

Medi Bayreuth strauchelt weiter. Im Duell der Tabellennachbarn Zehnter gegen Elfter verliert Bayreuth am 27. Spieltag gegen Brose Bamberg 71:84.

Bamberg dominierte das Spiel von Beginn an und geriet in keinem Viertel in Rückstand.

Bei den Bambergern überragte vor allem Christian Sengfelder mit 18 Punkten als Top-Scorer plus fünf Rebounds. Auch Akil Mitchell dominierte das Spiel. Er erzielte 17 Punkte, fünf Rebounds, drei Assists und drei Ballgewinne.

Knackpunkt des Spiels waren vor allem die Ballverluste bei Bayreuth, Bamberg holte 14 Steals.