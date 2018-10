18.10.2018, 07:29 Uhr

Basketball: Bamberg feiert Premierensieg in der Champions League

Brose Bamberg hat in seiner Premierensaison in der Basketball-Champions-League den ersten Sieg gefeiert. Die Franken setzten sich am 2. Spieltag der Gruppe C mit 73:64 (28:30) gegen den französischen Vertreter JDA Dijon Basket durch.