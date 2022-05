Basketball: Aus für Brose Bamberg im Play-Off-Viertelfinale

Wie bereits in den beiden Spielen der Viertelfinalserie zuvor, war auch in der dritten Partie in Bamberg ein deutlicher Klassenunterschied zu erkennen. Der frühere Serienmeister Brose Bamberg unterlag Alba Berlin vor über 4.000 Zuschauern zu Hause mit 70:103 und beendete das Play-Off-Viertelfinale mit 0:3.

Berlin führte zur Halbzeit schon 61:36

Die Berliner dominierten von der ersten Minute an, führten nach dem ersten Viertel bereits mit 27:18. Zur Halbzeit hatten die Gäste schon einen Vorsprung von 25 Punkten. Dank ihrer hervorragenden Trefferquote konnten die Hauptstädter diesen stetig ausbauen. Die Oberfranken verpassten die Aufholjagd. Bester Werfer der Partie war Berlins Power Forward Oscar da Silva mit 14 Punkten. Bei Bamberg glänzte Justin Robinson mit zwölf Zählern.

Alba spielt im Halbfinale gegen Ludwigsburg

Nach dem verdienten 103:70-Sieg (27:18, 34:18, 23:18, 19:16) steht Alba Berlin vorzeitig im Halbfinale. Dort treffen sie auf die Riesen Ludwigsburg, die sich ebenfalls mit 3:0 gegen Ulm durchsetzten. Für Bamberg ist die Bundesliga-Saison beendet.