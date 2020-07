Basketball: Auch Andreas Seiferth verlängert bei Medi Bayreuth

Andreas Seiferth hat seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Medi Bayreuth um zwei Jahre verlängert. Wie der Verein mitteilt, bleibt der 31 Jahre alte und 2,09 Meter große Centerspieler bis zur Saison 2021/2022 in der Wagnerstadt.

Seiferth: Seit Januar 2016 bei Medi Bayreuth

Seiferth spielt bereits seit Januar 2016 für Bayreuth und freut sich sehr, weiter im Medi-Dress auflaufen zu dürfen: "In den letzten viereinhalb Jahren ist Bayreuth zu meiner zweiten Heimat geworden und auch sportlich haben wir in den letzten Jahren einige Erfolge feiern können. Darauf möchte ich weiter aufbauen. Ich hoffe, dass wir alle bald wieder in der Oberfrankenhalle zusammen durchstarten können!"

Nahezu 300 Bundesligaeinsätze

Seiferth absolvierte in seiner Laufbahn bisher insgesamt 287 Bundesliga-Einsätze, davon 132 (darunter drei Playoff-Spiele) für Medi Bayreuth. Erst am Dienstag (07.07.20) hatte Medi die Vertragsverlängerung von Kapitän Bastian Doreth vermeldet.

"Auch ich freue mich natürlich riesig, dass es gelungen ist, Andi in Bayreuth zu halten. Ohne ihn würde mir hier echt etwas fehlen! Er ist nicht nur sportlich eine Wahnsinns-Bereicherung für den Standort, sondern auch menschlich!" Bastian Doreth, Kapitän Medi Bayreuth

Medi Bayreuth will Seiferth langfristig binden

Auch Geschäftsführer Björn Albrecht weiß, dass sich Seiferth in Bayreuth wohl fühlt und ist sichtlich erleichtert, seinen Spieler in der momentanen Situation halten zu können. Er stellt ihm sogar, ebenso wie Bastian Doreth, nach seiner aktiven Karriere einen Job in Bayreuth in Aussicht: "Auch bei Andi gehen wir den Weg, ihn begleitend zum Profisport auf die Karriere danach vorzubereiten. Konkret wird er die Möglichkeit bekommen, Einblicke in die Vermarktung und Organisation zu erhalten, um sich für den beruflichen Umstieg zu wappnen, möglicherweise auch bei Medi Bayreuth."

Die Karriere von Andreas Seiferth

Die Basketballlaufbahn vom gebürtigen Berliner Andreas Seiferth begann 2006 beim Zweitligisten TuS Lichterfelde und in der Jugendmannschaft von Alba Berlin in der Nachwuchs Basketball Bundesliga. In seienr bisherigen Karriere spielte er unter anderem für die TBB Trier, die Artland Dragons und den FC Bayern München. Andreas Seiferth ist zudem 46 Mal für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft aufgelaufen.

Das Team von Medi Bayreuth 2020/2021

Für die Saison 2020/2021 stehen somit neben den Trainern Raoul Korner und Lars Masell mittlerweile sieben Spieler des neuen Teams fest: Bastian Doreth, Andreas Seiferth, Nico Wenzl, Philip Jalalpoor, Dererk Pardon, Matthew Tiby und Frank Bartley.