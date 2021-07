Basketball: Amaize wechselt innerhalb Bayerns

Terry Allen komplettiert Kader von medi Bayreuth

Derweil hat medi Bayreuth alle Spieler für die Saison 2021/2022 beisammen. Als letztes Puzzleteil wurde Power Forward Terry Allen von den Hamburg Towers verpflichtet. Headcoach Raoul Korner sagt: "Er hat bereits zwei Jahre in der BBL gezeigt, was er kann und kommt mit ausgezeichneten Referenzen seiner ehemaligen Coaches nach Bayreuth. Bei uns wird er die wichtige Position vier einnehmen, wo er durch seinen starken Distanzwurf, seine Fähigkeit, Close-Outs zu attackieren, und sein Spielverständnis gut in unser sportliches Konzept passt."