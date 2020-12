Basketball: Alex King kehrt nach Würzburg zurück

Baiesi: "Alex hat viel geleistet"

"Ich glaube, es wird mir guttun, zum Ende meiner Karriere noch mal mehr zu spielen. Darauf freue ich mich und ich wurde in Würzburg sehr herzlich aufgenommen. Wir werden nach dieser Leihsaison sehen, was die Zukunft bringt“, sagte King nach seinem ersten Training für Würzburg. Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi sagte: "Alex hat sehr viel für unseren Verein geleistet. Er verdient dieses Jahr eine gute Saison mit Spielen. Wir sind dankbar für alles, was er uns gegeben hat und freuen uns, ihn bald wiederzusehen.“