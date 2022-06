Barren entscheidet: Gold an Dauser - Nguyen-Comeback misslingt

Entscheidung am "Silberbarren", aber der Jubelschrei entfuhr Lukas Dauser erst am Reck: Dank einer Weltklasseleistung an seinem Paradegerät hat der Olympia-Zweite seinen Mehrkampf-Titel bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin erfolgreich verteidigt. Der Unterhachinger zog nach schwachem Start noch an allen Konkurrenten vorbei und wiederholte bei den "Finals" seinen Vorjahressieg. "Ich bin überglücklich, dass es am Ende gereicht hat für Gold, für meine Titelverteidigung", sagte Dauser.

Nguyen verpasst Finale

Einen enttäuschenden Nachmittag hingegen musste Routinier Marcel Nguyen verkraften. Statt sich für eine Teilnahme an den Europameisterschaften Mitte August in seiner Geburtsstadt München zu empfehlen, kam der 34-Jährige am Barren, an der er vor zehn Jahren wie Dauser Olympiasilber gewonnen hatte, vorzeitig zu Fall und verpasste das Finale am Sonntag.

Dabei hatte sich der zweimalige Europameister nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr mit viel Arbeit zurück auf das Turnpodium gekämpft. Wegen der Nachwirkungen seiner schweren Verletzung verzichtete Nguyen in der Max-Schmeling-Halle aber auf einen kompletten Mehrkampf.

Karriereende erst nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Trotz Rückschlag will der zweimalige Olympia-Zweite seine Turn-Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris fortsetzen. Das gab der 34-Jährige am Rande der deutschen Meisterschaften in Berlin bekannt. Er habe so viel investiert dafür, dass er wieder auf einem gewissen Niveau turnen könne, mit dem er konkurrenzfähig sei. "Deswegen würde ich gern versuchen, bis 2024 weiter zu machen, gerade auch mit meinem Heimcoach, der jetzt Bundestrainer ist und auch bis 2024 macht, dass wir halt einen Traum-Abschluss zusammen in Paris bei Olympia haben und uns dann von der internationalen Bühne verabschieden", sagte der für den TSV Unterhaching startende Stuttgarter im dpa-Interview.