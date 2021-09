12.09.2021, 15:59 Uhr

Barcelona - FC Bayern | 14.9., 21.00 Uhr | Radio-Livereportage

Das erste Gruppenspiel in der Champions League steht an. Der FC Bayern München ist zu Gast beim FC Barcelona. BR24 Sport überträgt das Spiel am Dienstag ab 21 Uhr Uhr in der Radio-Livereportage. Ihre Reporter sind Edgar Endres und Taufig Khalil.