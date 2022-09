2:0-Sieg: FC Bayern bleibt Barça-Schreck

Der FC Bayern bleibt auch im zweiten Gruppenspiel der Champions League ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann besiegte zu Hause in der ausverkauften Münchner Arena den FC Barcelona mit 2:0. Für Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski endete die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit einer großen Enttäuschung. Erst ließ der Top-Torjäger hochkarätige Chancen aus, dann schlugen die Bayern zu.

Upamecano und Hernández in der Innenverteidigung

Nagelsmann entschied sich in der Innenverteidigung für Dayot Upamecano neben Lucas Hernández. In der Offensive baute der Bayern-Coach neben Sadio Mané und Thomas Müller wie in Mailand auf Leroy Sané. Für den verletzten Kingsley Coman stand Jamal Musiala in der Startelf. Im defensiven Mittelfeld spielte wie angekündigt Marcel Sabitzer neben Joshua Kimmich.

Intensives Spiel von Beginn an

Beide Mannschaften begannen mit viel Tempo, ganz schnell entwickelte sich wie erwartet die Top-Partie zu einem offenen Schlagabtausch - mit der ersten Großchance (9.) für die Gäste aus Spanien: Gavi ließ Hernández im Strafraum stehen, passte zu Pedri, der aus zehn Metern frei vorm Kasten von Manuel Neuer zum Abschluss kam. Der Bayern-Keeper parierte überragend.

In der 17. Minute hatte Lewandowski die Führung für Barça auf dem Fuß, als er freistehend vom Elfmeterpunkt aus das Leder übers Tor zog. So einen lässt der Pole normalerweise nicht liegen. Nur drei Minuten später die nächste hundertprozentige Möglichkeit für den 34-Jährigen. Dieses Mal scheiterte Lewy per Kopf aus drei Metern an Neuer.

Glückliches Unentschieden zur Halbzeit

Nach einer knappen halben Stunde kreierten die Hausherren ihre ersten Torschüsse: Erst kam der für den verletzten Benjamin Pavard eingewechselte Noussair Mazraoui nicht an Barcelona-Torwart Marc-André ter Stegen vorbei, wenige Minuten später verfehlte Sabitzer das Ziel knapp. In der 40. Spielminute störten sich nach einem tollen Querpass von Musiala im Strafraum Geburtstagskind Müller und Mané bei der Ballannahme, dass beide zu Boden gingen und die gute Chance verpuffte.

Kurz vor dem Pausenpfiff forderten die Gäste einen Strafstoß nach einem Zweikampf zwischen Ousmane Dembelé und Alphonso Davies. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie ließ weiterspielen. Glück für die Münchner, die sich über einen Elfmeter nicht hätten beschweren dürfen. So blieb es erst einmal beim 0:0.