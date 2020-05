Bange Frage vor dem Start: Bleiben die Fans vernünftig?

In der Theorie klingt das ja toll: Der Fußball soll den Menschen im Land in Coronazeiten wieder Freude und Abwechslung bereiten. Samstags und sonntags könnten Anhänger die Partien im Fernsehen verfolgen und kämen mal auf andere Gedanken. So weit, so gut. Doch trotz aller gegenteiliger Beteuerungen von Fanvereinigungen und Fanclubs besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich Anhänger vor den Stadien versammeln, um ihr Team anzufeuern.