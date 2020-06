Bambergs Basketballern droht Viertelfinal-Aus

Die Niedersachsen gaben allerdings einen 17-Punkte-Vorsprung fast noch aus der Hand und gehen nur mit einem leichten Vorteil in das zweite Duell am Samstag (16.30 Uhr). Die Resultate beider Partien werden addiert, um zu ermitteln, welches Team das Halbfinale erreicht.

Oldenburg lag von Beginn an vorne, führte zeitweise deutlich. Routinier Rickey Paulding zeigte seine beste Turnierleistung und kam auf 20 Punkte. Der neunmalige Meister aus Bamberg ließ lange Zeit Chancen für einfache Körbe ungenutzt, vor allem Kapitän Elias Harris hielt sein Team aber mit 24 Zählern im Spiel.

"Die erste Halbzeit war top, die zweite flop." Rasid Mahalbasic, EWE Baskets Oldenburg

Alba nach souveränem Sieg auf Halbfinal-Kurs

Mitfavorit Alba Berlin hat einen sehr großen Schritt Richtung Halbfinale geschafft. Der Pokalsieger setzte sich in seinem Viertelfinal-Hinspiel mit 93:68 (52:29) gegen den Außenseiter BG Göttingen durch. Alba-Aufbauspieler Peyton Siva lieferte eine überzeugende Vorstellung und erzielte 15 Punkte. Das Rückspiel steht am Samstag (20.30 Uhr) an. Der Sieger trifft dann im Halbfinale auf Bamberg oder Oldenburg.