Bambergerin Gina Lückenkemper ist Sportlerin des Jahres

"Das Jahr hätte für mich persönlich gar nicht besser laufen können", sagte Gina Lückenkemper auf dem Roten Teppich vor der Gala in Baden Baden. "Ich muss mich manchmal immer noch kneifen. Es war der totale Wahnsinn." Die 25-Jährige verwies bei der Wahl, die von 3000 stimmberechtigten Sportjournalisten durchgeführt wird, mit 1.358 Punkten die zuletzt dreimal in Serie siegreiche Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (863) auf Rang zwei. Dritte wurde Rodel-Königin Natalie Geisenberger (766), die bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Einzel und Team holte und mit insgesamt sechs Triumphen zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin avancierte.

Sprinterin begeistert bei der Heim-EM

Lückenkemper, die mit ihrem Freund seit Jahren in Bamberg wohnt und dort auch trainiert, war bei der Heim-EM in München in 10,99 Sekunden zu Gold über 100 Meter und danach auch mit der 4x100-Meter-Staffel zum Titel gerannt - obwohl sie sich beim Zieleinlauf im Einzel mit den Spikes ihrer Laufschuhe selbst am Knie verletzt hatte. Die Risswunde musste damals noch in der Nacht mit acht Stichen genäht werden. Doch das Missgeschick geriet schnell zur Nebensache. "Ich habe mich schon gefühlt wie ein kleiner Rockstar", hatte Lückenkemper nach ihrem Gold-Sprint über die Ovationen der Fans im Münchner Olympiastadion gesagt.