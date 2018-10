Bamberger Basketballer verlieren beim Titelverteidiger Athen

Der frühere deutsche Serienmeister hatte gegen den Titelverteidiger aus Athen keine Chance. Nach fünf Minuten hatten die Oberfranken zwar ihre ersten acht Punkte erzielt, doch da wies das Konto der Griechen bereits elf Zähler aus. Nach dem ersten Viertel lagen sie mit 15:21 zurück. Zur Halbzeit lag Athen bereits zehn Punkte vorne (44:34). Danach verkürzte Bamberg (72:81) den Rückstand zwar etwas (59:67, 3. Viertel). Am Ende fehlten trotzdem sieben Zähler auf die Griechen. Die besten Werfer bei den Oberfranken waren Augustine Rubit (20 Punkte) und Arnoldas Kulboka (16 Punkte).

Bisher nur ein Sieg in der Gruppenphase

Damit bleibt es bei einem Sieg in dieser Champions-League-Saison für Bamberg. Am zweiten Spieltag der Gruppe C hatten die Oberfranken mit 73:64 (28:30) gegen den französischen Vertreter JDA Dijon Basket durchgesetzt.