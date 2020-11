Bamberger Basketball-Legende Jim Wade ist tot

Das Bamberger Basketball-Idol Jim Wade ist tot. Wie der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg auf BR-Anfrage bestätigte, starb Jim Wade am Sonntagmorgen im Alter von 73 Jahren in seinem Haus in Kennedale in Texas.

Jim Wade: Sieben Jahre Basketball in Bamberg

Ab 1969 trug der US-Amerikaner sieben Jahre lang das Trikot des damaligen 1. FC Bamberg. Wade war als US-Soldat nach Deutschland gekommen und so zu den Bamberger Basketballern gestoßen. Er war die prägende Figur des Bamberger Teams im Aufstiegsjahr 1969 und den folgenden Erstligajahren und begeisterte regelmäßig die Fans in der mit 3.000 Zuschauern überfüllten John-F.-Kennedy-Halle auf dem US-Gelände in Bamberg.

Jim Wade wird in Bamberg zum Disko-Betreiber

In der Saison 1971/1972 war Wade mit 485 Punkten sogar erfolgreichster Korbschütze der gesamten Bundesliga. Nach seinem Karriereende 1976 blieb Jim Wade zunächst noch als Gastronom in Bamberg und betrieb die "Wades Star Disco".