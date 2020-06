Bamberg startet unglücklich ins Basketball-Finalturnier

Während Berlin nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel das Viertelfinale so gut wie erreicht hat, muss Bamberg nun in den nächsten Partien nachlegen. Beim 98:91 (55:56) erarbeitete sich der Turnier-Mitfavorit aus der Hauptstadt in dem bis zum Schluss spannenden High-Scoring-Game schnell einen Vorsprung, büßten diesen aber noch im ersten Viertel wieder ein.

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe - mit dem besseren Ende für Alba, für das Landry Nnoko mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer war. Für die Bamberger, die zur Pause noch knapp vorne lagen, traf Jordan Crawford (20 Punkte) am besten.