Karsten Tadda jetzt Rekordspieler der Basketball-Bundesliga

Der ehemalige Nationalspieler von den Bamberg Baskets erreichte die Marke am Samstagabend im Aufeinandertreffen mit den MHP Riesen Ludwigsburg (73:75), zu dem er drei Punkte beisteuerte. Wenn nichts dazwischenkommt, wird der 36-Jährige am kommenden Donnerstag bei der Bundesligapartie in Ulm voraussichtlich zur alleinigen Nummer eins.

Alex King über Karsten Tadda: "Ein alter Freund, der mich einholt"

"Ich bin sehr stolz auf meine 638 Spiele in 20 BBL-Jahren, aber Rekorde sind nun mal dazu da, um gebrochen zu werden und wenn dem schon so ist, dann freue ich mich, wenn es mit Karsten zumindest ein alter Freund ist, der mich einholt", sagte der bisherige alleinige Rekordhalter Alex King vor dem Spiel. Der 40-Jährige war 2022 vom Parkett gegangen.

Tadda, gebürtiger Bamberger und Mannschaftskapitän, hatte im April seinen Rückzug nach 17 BBL-Spielzeiten angekündigt. Künftig wird der 36-Jährige als Nachwuchskoordinator im Freak City Bamberg e.V. arbeiten.

Die Franken verloren das besondere Spiel 73:75 (31:35), der Play-off- und auch Play-in-Zug war aber schon zuvor abgefahren.

Die Top 10 der Spieler mit den meisten Einsätzen in der BBL