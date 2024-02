Bamberg hält Mitteldeutschen BC eindrucksvoll auf Distanz

Einen so deutlichen Sieg haben die Zuschauer in Bamberg schon lange nicht mehr zu sehen bekommen. Im Duell mit dem Mitteldeutschen BC war es am Ende eine Machtdemonstration. Die Gäste hatten beim 108:78 (23:22,25:15,29:13,31:28) keine Chance. Durch den Sieg halten die Oberfranken den Mitteldeutschen BC in der Tabelle auf Distanz.

Bamberg steht im Final Four um den BBL-Pokal, das am 17. und 18. Februar in München stattfindet. BR24Sport überträgt an beiden Tagen von 14 bis 16 Uhr im BR Fernsehen und im Stream.

Einseitige Partie in Bamberg

Am knappsten war es noch im ersten Durchgang. Der ging nur mit einem Punkt Vorsprung an die Oberfranken (23:22). Danach entwickelte sich eine sehr einseitige Partie. Zur Pause waren die Bamberger schon auf neun Punkte davon gezogen (48:37). Und auch in den letzten beiden Vierteln sollte sich die Marschrichtung nicht mehr ändern. Besonders Das dritte Viertel, das Bamberg mit 16 Zählern Vorsprung gewann, sorgte für die Entscheidung (77:50). Den letzten Abschnitt konnten die Weißenfelser etwas ausgeglichener gestalten. Dennoch stand am Ende der überlegene Sieg des neunmaligen deutschen Meisters.