Bamberg droht Play-off-Aus, Oldenburg im Halbfinale

Dem einstigen Serienmeister Brose Bamberg droht in den Meisterschafts-Playoffs das frühe Aus. Die Franken verloren bei Aufsteiger RASTA Vechta mit 78:87 (39:48). Damit liegen sie in der Serie mit 1:2-Siegen zurück. Bamberg braucht deswegen am Dienstagabend einen Erfolg, um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren.

Oldenburg erster Halbfinalteilnehmer

Die EWE Baskets Oldenburg haben hingegen als erstes Team vorzeitig das Playoff-Halbfinale in der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Niedersachsen gewannen mit 97:84 (49:46) auch das dritte Viertelfinalduell mit den Telekom Baskets Bonn und setzten sich mit 3:0-Siegen durch.