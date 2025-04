Ballschule und Resozialisierung: FC Augsburg und Jahn geehrt

FC Augsburg erhält Sepp-Herberger-Award für "Schule und Verein

Der FC Augsburg überzeugte die Jury mit seinem erfolgreichen sportartenübergreifenden Grundschul-Bewegungsangebot "Ballschule trifft Lese-Insel." Bei der Ballschule an mittlerweile sechs Augsburger Grundschulen und zwei KiTas – vorwiegend in Stadtteilen mit einkommensschwachen Haushalten und hoher Arbeitslosenquote – kommen junge Menschen nach dem Vorbild der Straßenspielkultur wieder mehr in Bewegung.

Zudem lesen am Ende jeder 60- bis 90-minütigen Trainingseinheit die FCA-Übungsleiterinnen und -leiter aus einem Buch vor und werden so für die Schülerinnen und Schüler zu sogenannten Lesevorbildern. "Wir merken in der Praxis, dass die Kombination von Sport und Lesen super angenommen wird und echte Wirkung erzielt", sagt Felix Jäckle, Leiter Stabsstelle Strategische Projekte & Nachhaltigkeit beim FC Augsburg. "Deshalb möchten wir das Konzept in den kommenden Jahren unbedingt fortsetzen und an weiteren Standorten bei uns in der Stadt einführen."