Ballon d'Or: Stürmer-Trophäe wird nach Gerd Müller benannt

Im vergangenen Jahr zählte Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski zu den großen Favoriten auf den Ballon d'Or, die Auszeichnung der französischen Fachzeitung "France Football" für den Weltfußballer. Trotz seiner 41 Bundesliga-Rekord musste sich der Pole am Ende mit Platz zwei begnügen - hinter dem Argentinier Lionel Messi. Stattdessen wurde Lewandowski mit einem neu eingeführten Award für den Stürmer des Jahres geehrt.

Diese neu eingeführte Auszeichnung soll fortan weiter vergeben werden und den Fußballer küren, der mit den besten Torjäger-Leistungen für seinen Klub und in diversen Auswahlspielen glänzt. Nun machten sich die Franzosen auf die Suche nach einem Namen für diese Trophäe und wurden laut Chefredakteur Pascal Ferré rasch fündig: "Es war so offensichtlich und fast keine Überraschung, dass der Name der ersten Staffel schnell ins Auge fiel: Gerd Müller. Wer sonst könnte das Profil des Torschützenkönigs in der Familie der ehemaligen Ballon d'Or-Gewinner am besten verkörpern?"

Kahn: "Müller gebührt eine große Ehre"

Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn freute sich über diese Entscheidung: "Gerd Müller ist der erfolgreichste Stürmer, den der FC Bayern München je hatte und sicherlich einer der größten Mittelstürmer der Weltfußball-Geschichte. Gerd Müller gebührt eine große Ehre. Es gibt viele faszinierende Stürmer in der Geschichte des Fußballs, aber der Stil von Gerd Müller war einzigartig. Wir beim FC Bayern sind dankbar, dass Gerd diese Ehre zuteil wird und diese Trophäe nun seinen Namen trägt."

Preisverleihung am 17. Oktober

Die Vergabe und Zeremonie des 66. Ballon d'Or findet am 17. Oktober 2022 ab 20.30 Uhr statt. Durchgeführt wird die Wahl von der französischen Fachzeitung "France Football". Die bildet dazu eine Jury, in der Medienvertreter sitzen.