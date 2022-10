"Ballon d'Or": Sonderpreis für FC-Bayern-Spieler Sadio Mané

Robert Lewandowski gewinnt "Gerd-Müller-Trophäe"

Bester Stürmer der vergangenen Saison wurde Ex-Bayernspieler Robert Lewandowski. Er gewann wie im Vorjahr und erhielt die zum ersten Mal vergebene "Gerd-Müller-Trophäe". Der Preis wurde umbenannt in Erinnerung an den 2021 verstorbenen FC-Bayern-Stürmer Gerd Müller. Ausgezeichnet wird der Spieler mit den meisten Toren und Torvorlagen in der abgelaufenen Saison. Müllers Witwe Uschi Müller und Tochter Nicole kamen zur Preisverleihung auf die Bühne.