Bahnradfahren: Friedrich und Hinze holen Silber im Teamsprint

Die deutschen Bahnrad-Weltmeisterinnen Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze haben in Tokio Olympia-Silber im Teamsprint gewonnen. Das Duo musste im Rennen um Gold am Montag in 31,980 Sekunden lediglich den chinesischen Weltrekordhalterinnen Zhong Tianshi und Bao Shanju (31,895) den Vortritt lassen. Die Chinesinnen waren im Halbfinale in 31,804 Sekunden bereits neuen Weltrekord gefahren. Bronze ging an die Russinnen Daria Schmelewa und Anastasija Wojnowa.

Deutscher Rekord pulverisiert

Friedrich/Hinze verbesserten gleich dreimal den deutschen Rekord, am Ende auf 31,905 Sekunden. Die alte Bestzeit hielten Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel und Miriam Welte. Damit holten die Athletinnen gleich am ersten Tag der Wettbewerbe im Izu Velodrome das erste Edelmetall für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR). In der Qualifikation (32,102) sowie im Vorlauf (31,905) hatten Hinze (23) und Anfahrerin Friedrich (21) den deutschen Rekord von 2013 unterboten.

Bahnrad-Vierer stellt neuen Weltrekord auf

Einen Weltrekord hat auch der deutsche Frauen-Viereraufgestellt und damit die Favoritenrolle für den Kampf um olympisches Gold übernommen. Lisa Brennauer aus Kempten, Lisa Klein, Mieke Krögern und Franziska Brauße absolvierten die Qualifikation in der Mannschaftsverfolgung über 4000 m in 4:07,307 Minuten und unterboten die alte Bestmarke von Großbritannien (4:10,236/2016) um fast drei Sekunden.

"Wir hatten einen richtig guten Tag. Wir wussten schon vom Training her, dass es drin ist. Ich habe zu den Mädels gesagt: Das ist mein Traum, das oben an der Anzeigetafel zu sehen". Lisa Brennauer

Die Entscheidung in der Mannschaftsverfolgung über 4.000 m fällt am Dienstag (3. August) um 10:26 Uhr.