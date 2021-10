Bahnrad-EM: Double für Olympiasiegerin Brennauer

Lisa Brennauer aus Durach fährt weiter auf einer beispiellosen Erfolgswelle. Nach dem Olympia-Triumph in der Mannschaftsverfolgung und dem WM-Sieg in der Mixed-Staffel bei den Straßen-Titelkämpfen in Belgien feierte die 33-Jährige bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen am Freitag das Double. Nach dem Sieg am Mittwoch in der EM-Mannschaftsverfolgung siegte die Allgäuerin am Freitag auch in der Einzelverfolgung und geht hoch motiviert und bestens gerüstet in die Bahn-Weltmeisterschaften ab 20. Oktober in Roubaix.

Auch Bronze geht an Deutschland

In der 3000-Meter-Einerverfolgung in Grenchen/Schweiz besiegte die 33-Jährige in 3:19,548 Minuten die Französin Marion Borras (3:23,297). Die deutsche Dominanz der Verfolgerinnen komplettierte die Bielefelderin Mieke Kröger (3:21,646), die im kleinen Finale die Italienerin Martina Alzini einholte und Bronze gewann.

"Ich habe im Rennen einfach versucht, mein eigenes Ding zu machen. Ich habe erst spät gewusst, dass ich vorn bin. Es war ein großes Ziel und eine tolle Vorbereitung auf die WM. Da ist die Konkurrenz nochmal größer" Lisa Brennauer.

Mit dem Frauen-Vierer holte Brennauer in diesem Jahr auch schon Olympia-Gold. Bei der Straßenrad-WM gehörte die Allgäuerin zur erfolgreichen Mixed-Staffel, die ebenfalls den Titel holte.