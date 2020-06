vor etwa einer Stunde

Bänke, Bäume, Bälle: Trainingsalternativen in der Corona-Zeit

Sport an der frischen Luft? In der Corona-Zeit gab es zahlreiche Einschränkungen, etwa bei Outdoor-Parcours mit Geräten: Die blieben in Bayern teilweise geschlossen. Doch Sportler finden immer Alternativen.