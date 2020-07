Bänderriss: Pavard fehlt dem FC Bayern in der Champions League

Das Blatt bezieht sich dabei auf die medizinische Abteilung des Rekordmeisters. Der 24-Jährige, der 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde, erlitt die Verletzung im ersten Mannschaftstraining des Doublesiegers am Sonntag (26.07.2020).

Damit würde Pavard den Münchnern für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Bayern will am 8. August im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea den Einzug in das Viertelfinale perfekt machen, nach einem 3:0 im Hinspiel sind die Chancen bestens. Danach steht in Portugal das Final-Turnier der letzten acht Mannschaften an.