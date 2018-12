In der Emmmy-Noether-Halle in Erlangen geht es von Freitag (7.12.2018) bis Sonntag um die Qualifikation für die Team-Europameisterschaft im Badminton. Im deutschen Team gehen zwei Franken an den Start. Die 26-jährige Isabel Herttrich aus Hersbruck, die inzwischen in Hamburg lebt und trainiert, gilt als eine der Hoffnungsträgerinnen in der deutschen Badminton-Szene. Auch der 23-jährige Johannes Pistorius aus Roth ist für den Kader nominiert.