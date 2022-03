Azzouzi im Interview: "Wir sind Fürth, wir geben uns nicht auf!"

Nach den Abgängen im Vorjahr drohen nun weitere Transfers

Unabhängig davon plant Azzouzi natürlich auch schon die nächste Saison - zweigleisig und gemeinsam mit Trainer Stefan Leitl, wie er im Interview betont. Leitl habe Vertrag: "Ich gehe davon aus und bin relativ sicher, dass wir nächstes Jahr noch mal zusammenarbeiten werden." Garantien gebe es im Fußball aber eben auch keine, merkte er noch an.

Nur wenige Klubs müssen das Jahr für Jahr so sehr feststellen wie die SpVgg. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga gingen Leistungsträger wie David Raum, der mittlerweile für die deutsche Nationalelf aufläuft, Paul Jaeckel oder Anton Stach.

"Ohne Angst, ohne Furcht, mit viel Selbstvertrauen" eine Mannschaft bauen

Nun wurde der Wechsel von Paul Seguin zu Union Berlin bekannt. Weitere Spieler sind umworben und könnten im Falle des Abstiegs wechseln. Trotzdem gelte: "Wir versuchen nächstes Jahr weder eine sehr, sehr gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Wir sind Fürth, wir müssen wieder kreativ sein."

Auch das hat ja wiederum zuletzt sehr routiniert auch mit wenig Geld geklappt. Azzouzi sieht den Winterzugang Tobias Raschl als positives Beispiel, der "ein großes Potenzial hat". Im Vorgriff auf Seguins Abgang haben ihn die Fürther geholt. "Und so werden wir die nächsten Sachen auch angehen, ohne Angst, ohne Furcht, mit viel Selbstvertrauen, mit mit dem, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Jahren."