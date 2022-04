Azzouzi exklusiv: "Ich wünsche mir, dass Stefan Leitl bleibt"

Der 51-Jährige betont, "dass es für diesen Verein auch immer wieder vorwärtsgehen wird". Jetzt gelte es, "erst einmal in der 2. Bundesliga anzukommen". Auch dort sei Stabilität gefordert. Und für die soll laut Azzouzi weiterhin Trainer Stefan Leitl sorgen.

"Ich wünsche mir, dass Stefan bleibt. Stefan weiß das." SpVgg Greuther Fürth-Sportdirektor Rachid Azzouzi

Azzouzi: Leitl halten und Vertrag "um mehrere Jahre verlängern"

Der Fürther Sportdirektor erklärt, er habe mit dem Coach "ausgemacht, dass wenn es was Konkretes geben sollte, dass er dann mit mir spricht". Das sei bisher nicht passiert. Deswegen geht Azzouzi davon aus, "dass er unser Trainer ist im neuen Jahr". Der Sportdirektor würde gerne langfristig mit dem Coach zusammenarbeiten und dafür den Vertrag sogar "um mehrere Jahre verlängern". Jetzt liege es nur noch an Leitl selbst und seinem Trainerteam, dass sie sagen: "Ich möchte diesen Weg weiter mitgehen".

Fürth will möglichst viele Spieler in die 2. Bundesliga mitnehmen

Auch den Spielerkader will der Sportdirektor möglichst halten. Es sei "mitnichten so, dass jetzt alle weg wollen". Einige Spieler hätten sowieso längere Verträge. Dazu sollen möglichst viele auslaufende Verträge verlängert werden. Azzouzi betonte: "Wir haben einen überragenden Teamspirit – und der soll in die 2. Bundesliga mitgenommen werden".

"Wir werden versuchen, wieder eine richtig gute Mannschaft wieder auf die Beine zu stellen." SpVgg Greuther Fürth-Sportdirektor Rachid Azzouzi

Weiterhin mit Haltung und Teamspirit auftreten

Unabhängig von den Ergebnissen soll die SpVgg laut dem 51-Jährigen weiterhin "mit Haltung auftreten". Die Vorgabe lautet: "Wir wollen demütig, bescheiden, nahbar sein. Wir stehen für Werte. Das ist wertvoller als jede Platzierung".

Auch der Sportdirektor bleibt bei der SpVgg Greuther Fürth

Der Sportdirektor selbst sieht sich auch weiterhin bei der SpVgg. Er betonte, er habe einen langfristigen Vertrag und fühle sich dort "super wohl".