Australierin Ashleigh Barty gewinnt die French Open

Barty ist die erste australische Gewinnerin eines Majors seit Samantha Stosur (US Open 2011). Letzte australische Siegerin in Roland Garros war 1973 Margaret Court. Für beide Spielerinnen war das Grand-Slam-Finale eine Premiere. Barty (23) hatte immerhin im vergangenen Jahr im Doppel die US Open gewonnen. Vondrousova (19) war in Paris ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen, im bislang größten Match ihrer Karriere war ihr allerdings die Nervosität anzumerken. Barty verwandelte nach nur 70 Minuten ihren ersten Matchball. Am Montag rückt sie auf Platz zwei der Weltrangliste vor.

Österreicher Thiem steht im Finale

Dominic Thiem aus Österreich steht nach einer Nervenschlacht gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) wie im vergangenen Jahr im Finale der French Open. Dort heißt sein Gegner erneut Rafael Nadal (Spanien).

Thiem setzte sich in einer mehrfach unterbrochenen Zitterpartie über zwei Tage mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 gegen Djokovic durch. Das Finale im vergangenen Jahr hatte der Weltranglistenvierte gegen den elfmaligen Sieger von Roland Garros in drei Sätzen verloren, das letzte Duell der beiden im April in Barcelona gewann er in zwei Sätzen. In der Gesamtbilanz führt Nadal mit 8:4 Siegen.

Thiem vergibt zwei Matchbälle

Gegen Djokovic (32) bekam Thiem (25) bei erneut böigem Wind nach einer 67-minütigen Regenunterbrechung bei 4:1, 40:40 im fünften Satz gerade noch rechtzeitig seine Nerven in den Griff: Er nahm Djokovic zum Matchgewinn den Aufschlag ab, nachdem er zuvor beim 5:3 und eigenem Service zwei Matchbälle vergeben hatte. Nach 4:13 Stunden Spielzeit durfte der Österreicher endlich jubeln.

Das Duell war am Freitagnachmittag (7.6.) beim Stand von 3:1 für Thiem im dritten Satz wegen Regens und vor allem starken Windes unterbrochen und aufgrund der ungünstigen Wetterprognose auf Samstag (8.6.) verschoben worden. Zuvor hatte sich Djokovic bereits beim Stand von 5:2 für Thiem im ersten Satz über die Bedingungen beschwert.