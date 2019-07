Australier Ewan gewinnt 16. Etappe der Tour de France

Nach 177 Kilometern mit Start und Ziel in Nimes feierte der Australier Ewan seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France. Einen Schreck gab es für den britischen Titelverteidiger Geraint Thomas, der schon zum dritten Mal bei dieser Tour stürzte, aber zum dritten Mal weiterfahren konnte. Dagegen musste der dänische Mitfavorit Jakob Fuglsang die Tour nach einem Sturz beenden.

Im Gelben Trikot des Spitzenreiters fährt weiterhin der Franzose Julian Alaphilippe. Kann sich der eigentlich als Klassiker-Spezialist bekannte Alaphilippe auch in den Alpen an der Spitze halten, wäre er der erste französische Tour-Sieger seit Bernard Hinault 1985.

Buchmann weiter auf Platz sechs

Emanuel Buchmann vom bayerischen Bora-hansgrohe-Team liegt vor dem finalen Showdown in den Alpen auf dem sechsten Rang mit lediglich 2:14 Minuten Rückstand auf Alaphilippe. "Es schadet nicht, wenn man ein bisschen unter dem Radar fährt", sagt Buchmann. Ein bisschen darf er noch vom Toursieg träumen.

Die Angst vor der französischen Hitze

Am Mittwoch geht es über 200 Kilometer nach Gap, bevor das Péloton ab Donnerstag wieder in die kühleren Berge fährt. Die 17. Etappe könnte wegen der aktuellen Temepraturen ein echter Härtestet werden. Meteorologen halten es für möglich, dass der Hitzerekord Frankreichs - ganz in der Nähe des Etappenstarts am Pont du Gard wurden Ende Juni 45,9 Grad gemessen - gebrochen wird.