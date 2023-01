Australian Open: Zverev scheitert früh in Runde zwei

Die Vorzeichen vor dem Turnier waren schon nicht gut. Alexander Zverev, der nach seinem dreifachen Bänderris aus dem Vorjahr noch immer nicht in Tritt gekommen ist, kam beileibe nicht in Bestform zu die Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Schon in der ersten Runde kam er nur knapp weiter. Nun scheiterte in Runde zwei.

Der Olympiasieger konnte gegen Michael Mmoh - Nummer 107 der Weltrangliste - nur den ersten Satz mit 7:6 gewinnen. Danach wirkte Zverev chancenlos. Mit 4:6, 3:6 und 2:6 war er weit weg von einem Vorrücken in die dritte Runde.

Gesundheitliche Probleme bei Zverev

Nach dem Matchball sank der US-Amerikaner Mmoh jubelnd auf dem Platz zusammen, Zverev wirkte geknickt, wartete auf den Handschlag, packte seine beiden Taschen und verschwand sichtlich enttäuscht in die Katakomben der Margaret Court Arena in Melbourne.

Bei Zverev war vor dem Duell mit Mmoh die große Frage, wie sein Körper und speziell sein operierter Knöchel den hart erkämpften Auftaktsieg weggesteckt hatten. In der ersten Runde war dem einstigen Weltranglistenzweiten ein Fünfsatz-Sieg gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas gelungen. Es war sein erster Erfolg seit der schweren Verletzung, die er Anfang Juni im Halbfinalduell der French Open gegen Rafael Nadal erlitten hatte.

Laura Siegemund letzte Deutsche im Turnier

Mit Laura Siegemund ist damit so früh im Turnier nur noch eine deutsche Spielerin im Wettbewerb. Siegemund. Die 34-Jährige gewann gegen die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu mit 5:7, 7:5, 6:3 und zog in Melbourne erstmals seit sieben Jahren wieder in die dritte Runde ein. Die acht anderen deutschen Starterinnen und Starter waren bereits an der Auftakthürde gescheitert.