Australian Open: Zverev marschiert souverän ins Viertelfinale

Der 23-jährige Hamburger setzte sich am Sonntag mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 gegen den Serben Dusan Lajovic durch und feierte seinen 50. Erfolg bei Major-Turnieren. "Ich habe ein ziemlich gutes Match gespielt bei nicht so einfachen Bedingungen, es war deutlich kälter als zuletzt", sagte Zverev: "Ich bin sehr glücklich mit dem Dreisatzsieg." Die Runde der letzten Acht erreicht der Weltranglistensiebte schon zum fünften Mal bei einem Grand Slam. Zverev schloss damit in der deutschen Bestenliste zu Nicolas Kiefer auf. Nur drei Ex-Profis stehen noch über ihm: Boris Becker (23), Michael Stich (10) und Tommy Haas (8). Der nächste Gegner heißt: Novak Djokovic (Serbien), Nummer eins der Welt, oder Milos Raonic (Kanada).

Thiem verliert, Williams weiter

Unterdessen scheiterte der Österreicher Dominic Thiem überraschend mit 4:6, 4:6, 0:6 am Bulgaren Grigor Dimitrow. Bei den Frauen schaffte US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan ein 4:6, 6:4, 7:5 gegen die Weltranglistenerste Garbine Muguruza aus Spanien und wehrte dabei sogar Matchbälle ab. Auch Serena Williams kämpfte sich mit einem 6:4, 2:6, 6:4 in 2:09 Stunden gegen Aryna Sabalenka aus Belarus ins Viertelfinale.