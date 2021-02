Australian Open: Zverev als einziger Deutscher in Runde 3

Der 23 Jahre alte Hamburger Zverev setzte sich am Mittwoch bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne gegen den amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy souverän mit 7:5, 6:4, 6:3 durch. Im ersten Duell mit der Nummer 172 der Weltrangliste nutzte Zverev nach 2:04 Stunden seinen zweiten Matchball. Gegen den aufschlagstarken Cressy, die Nummer 172 der Welt, blieb Zverev stets ruhig und nutzte seine Chancen konsequent aus. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglisten-Siebte Zverev auf den französischen Linkshänder Adrian Mannarino.

Koepfer relativ chancenlos

Davor war Dominik Koepfer gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 4:6, 0:6, 2:6 relativ chancenlos ausgeschieden. Er ärgerte sich anschließend darüber, dass er nach mutigem Start den Kopf verloren hatte. "Ich habe mit mir selber gehadert", sagte Koepfer: "Ich verschwende meine Energie damit, mich zu kritisieren und zu zerstören auf dem Platz. Das hilft nicht, und dann wird es schwer, gegen so einen Spieler zurückzukommen."

Barthel ist Hoffnungsträgerin bei Frauen

Bei den Frauen ist wie bei den Männern auch nur noch eine deutsche Spielerin dabei: Mona Barthel muss in der Nacht zum Donnerstag aber erst noch ihre Zweitrundenpartie gegen Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 25) überstehen, um ebenfalls in Runde drei einzuziehen.