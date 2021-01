vor 33 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Australian Open: Tennis-Profis immer noch in Quarantäne

In zwei Wochen beginnen die Australian Open in Melbourne. Noch sind über 70 Tennis-Profis in strikter Quarantäne, darunter Angelique Kerber. Viele Athleten dürfen das Hotel nur zum Training verlassen - so auch Kevin Krawietz und Yannik Hanfmann.