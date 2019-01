Australian Open: Nadal lässt Tsitsipas keine Chance

Kvitova spielt im Finale von Melbourne um ihren dritten Grand-Slam-Titel. Die zweimalige Wimbledonsiegerin gewann ihr Halbfinale gegen Kerber-Bezwingerin Danielle Collins aus den USA 7:6 (7:2), 6:0. Im Endspiel am Samstag trifft Kvitova, die im Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, auf US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan).

Als bis dato letzte Tschechin hatte die Ende 2017 verstorbene Jana Novotna vor 28 Jahren das Finale der Australian Open erreicht. Für Kvitova ist es bei ihrer zehnten Teilnahme Down Under bereits jetzt das beste Resultat.

Duell um Führung in der Weltrangliste

"Das Finale bedeutet alles für mich", sagte Kvitova, die 2011 und 2014 im All England Club triumphiert hatte: "Endlich habe ich es bei einem Major wieder so weit geschafft." Im Endspiel steht nicht nur der erste Grand-Slam-Titel der Saison, sondern auch die Führung in der Weltrangliste auf dem Spiel. Kvitova oder Osaka lösen am Montag die Rumänin Simona Halep an der Spitze ab.