Australian Open: Kerber "spaziert" ins Achtelfinale

Angelique Kerber hat sich ihren 31. Geburtstag nicht verderben lassen und ist souverän in das Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Die Titelträgerin von 2016 besiegte die australische Außenseiterin Kimberly Birrell am Freitag in Melbourne glatt mit 6:1, 6:0. Die Lokalmatadorin war dank einer Wildcard dabei.

"Es war nicht so einfach, ich war schon nervös", sagte Kerber hinterher. "Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich und freue mich aufs Achtelfinale." Nächste Gegnerin ist an diesem Sonntag die Amerikanerin Danielle Collins, in der ersten Runde Siegerin über Julia Görges. "Das wird wieder ein hartes Match, ich schaue von Spiel zu Spiel", sagte Kerber und kündigte an, noch ein "Glas Wasser oder ein Glas Wein" trinken zu wollen. "Ich bin froh, dass es ein bisschen schneller ging und ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, anzustoßen", sagte sie.