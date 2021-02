Australian Open: Kerber in Runde eins gescheitert, Zverev weiter

Kerber unterlag der US-Amerikanerin Bernarda Pera in Melbourne mit 0:6, 4:6. Für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ist es nach den French Open im Herbst die zweite Erstrundenniederlage bei einem Major-Turnier nacheinander.

"Es war nicht mein Tag", sagte eine frustrierte Kerber nach dem Match und sprach auch auf die Umstände ihrer Vorbereitung mit strikter 14-tägiger Quarantäne ohne Trainingsmöglichkeiten an. "Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich es mir zwei Mal überlegt", sagte die 33-Jährige.

"Ich bin keine, die Ausreden sucht. Aber natürlich hat es einen Einfluss, wenn du zwei Wochen lang keine Bälle schlagen kannst. Bevor ich nach Australien geflogen bin, hatte ich eine gute Vorbereitung. Nach der Quarantäne hat heute aber der Rhythmus gefehlt. Ich glaube, dass es der Grund war, weshalb ich im ersten Satz immer zu spät am Ball war." Angelique Kerber

Zverev in Runde zwei

Alexander Zverev erreichte bei den Herren als erster deutscher Tennisprofi die zweite Runde. Der Hamburger gewann sein Auftaktmatch gegen den Amerikaner Marcos Giron nach mühevollem Beginn in 2:42 Stunden 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.

Siegemund und Petkovic raus

Auch für Laura Siegemund und Andrea Petkovic kam das frühe Aus beim ersten Grand-Slam- Turnier des Jahres. Siegemund unterlag der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams chancenlos mit 1:6, 1:6. Bereits nach 56 Minuten hatte die Favoritin aus den USA die Partie für sich entschieden. Andrea Petkovic verlor gegen die Tunesierin Ons Jabeur nach beherztem Kampf 3:6, 6:3, 4:6.

Damit ist von den deutschen Damen in Melbourne nur noch Mona Barthel dabei. Die Schleswig-Holsteinerin trifft in ihrer Erstrunden-Partie am Dienstag auf die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto.