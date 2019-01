Australian Open: Görges raus, Kerber weiter

Görges unterlag Danielle Collins aus den USA nach 2:24 Stunden 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Im zweiten Satz hatte die Wimbledon-Halbfinalistin bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen und war nur zwei Punkte vom Einzug in die nächste Runde entfernt gewesen. "Leider habe ich ihr die Chance gegeben zurückzukommen", sagte Görges, die leicht erkältet war.

"Natürlich bin ich enttäuscht, darüber müssen wir nicht reden. In den ersten zwei Sätzen war es ein gutes Match, aber ich habe es aus der Hand gegeben." Julia Görges

Kerber zum Auftakt souverän weiter

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat dagegen mühelos die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die 30-Jährige aus Kiel, in Melbourne an Position zwei gesetzt, gewann gegen die Slowenin Polona Hercog in 1:12 Stunden 6:2, 6:2. Am Mittwoch bekommt es Kerber, die 2016 in Down Under ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte, mit der brasilianischen Qualifikantin Beatriz Haddad Maia zu tun.

"Die ersten Runden bei einem Grand Slam sind für mich immer ein wenig kniffelig. Am Anfang habe ich noch meinen Rhythmus gesucht, aber ich habe gut returniert", sagte Kerber.

"Alles in allem war es ein gutes Match von mir. Im zweiten Satz habe ich mich ein bisschen befreiter gefühlt." Angelique Kerber