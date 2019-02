Ausstellung "Winterfreuden" - Spiel und Sport in Dachau

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Über zahlreiche Stationen hinweg wird die Entwicklung des Wintersports in Bayern thematisiert. Die Ausstellung erzählt von ländlichen Pferdeschlittenrennen, den Anfängen des Eissports, dem Skispringen und Skilaufen im Dachauer Land und ist eine Hommage an die "Dachauer Kinderolympiade" der Nachkriegsjahrzehnte. Highlight der liebevoll gestalteten Ausstellung sind die Mitmach-Fragen am Ende eines jeden Abschnitts, die die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.

Die Sammlung ist in die ständige Ausstellung integriert, den Besucher erwarten darüber hinaus also noch weitere rund 2000 Gegenstände zur Kulturgeschichte und Volkskunde Dachaus und seines Umlandes.

Das Museum ist dienstags bis freitags von 11-17 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 13-17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Adresse: Augsburger Straße 3, 85221 Dachau, Tel. 08131/56750