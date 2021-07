Ausreißer Mohoric gewinnt drittletzte Tour-de-France-Etappe

Pogacar vor der Titelverteidigung

Der Tour-Gesamtführende Tadej Pogacar geht mit einem komfortablen Vorsprung von fast sechs Minuten ins Zeitfahren am Samstag auf die vorletzte Etappe. Bei der Schlussetappe am Sonntag, die in Paris endet, wird traditionell nicht mehr attackiert.

Läuft für Pogacar alles nach Plan, wird er sich nach seinem Vorjahressieg erneut den Gesamttitel sichern geht. Daneben winkt ihm auch das Weiße Trikot des besten Jungprofis und das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers.