Ausreißer Kämna gewinnt 16. Touretappe

Den 90. deutschen Etappensieg bei der Tour machte der 24-jährige auf der 16. Etappe über 164 Kilometer von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans in den Alpen perfekt. Es ist gleichzeitig sein größter Erfolg als Profi.

"Ich fühle mich großartig. Es ist ein wunderbarer Tag für mich", sagte Kämna im Ziel: "Es war von Beginn an ein Kampf, ich musste es allein zu Ende fahren. Am Ende bin ich All-in gegangen. Es ist auch für das Team eine große Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe."