Auslosung hält für den FC Bayern klangvolle Namen bereit

Das Los könnte bei den Münchnern schon vorzeitig für eine schöne Bescherung sorgen. "Das sind wirklich alles klangvolle Namen", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Immerhin verspricht die Ziehung am Montag (12.00 Uhr) in Nyon so viel Spannung wie lange nicht: In der K.o.-Phase gibt es fast nur Hochkaräter. Die Topligen aus England (4 Clubs), Spanien, Deutschland (je 3), Italien sowie Frankreich (je 2) und damit die Superstars Messi, Neymar, Ronaldo, Lewandowski & Co. prägen das Bild.

"Im Achtelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr", weiß auch Salihamidzic. Galten in den vergangenen Jahren in der Runde der letzten 16 Mannschaften wie Basel, Donezk oder Gent noch als eine Art Freilos für die Besten, heißen die vermeintlichen Außenseiter diesmal Schalke 04, Olympique Lyon oder AS Rom.

Heimrecht der einzige Vorteil des Gruppensiegs

Am letzten Spieltag sicherten sich München und auch die Ligakollegen von Borussia Dortmund jeweils den Gruppensieg. Früher galt das quasi als eine Garantie auf das Weiterkommen in der ersten K.o.-Runde. Diesmal bleibt lediglich der Vorteil, dass der Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht genießt und damit Versäumtes aus der ersten Partie wettmachen kann. "Es gibt genug Hochkaräter. Von daher ist es gehupft wie gezupft. Aber man hat den kleinen Vorteil, dass man das zweite Spiel zu Hause spielt", sagte Bayern-Coach Niko Kovac. Dass schon Underdogs wie Amsterdam den Top-Teams das Leben schwer machen können, mussten die Bayern in den beiden Gruppenspielen (1:1/3:3) erfahren.

FC Bayern drohen schwere Gegner

Der UEFA-Modus schließt in der Runde der besten 16 Mannschaften Duelle gegen Vorrundenkonkurrenten sowie ligainterne Vergleiche aus. Die ungeschlagenen Münchner können also weder erneut auf Ajax noch auf Schalke oder Dortmund treffen. Trotzdem drohen dem FC Bayern schwere Gegner: Der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp, Tottenham Hotspur mit Torjäger Harry Kane, Atlético Madrid mit Weltmeister Antoine Griezmann oder Manchester United mit Star-Trainer Jose Mourinho. Lieber wären Kovac und Co. der AS Rom oder Olympique Lyon. "So oder so, in den zwei Spielen müssen wir Topleistung bringen", forderte Salihamidzic.

Erspart bleiben dem Bundesliga-Tabellenführer BVB und den Bayern vorerst Real Madrid, FC Barcelona oder das von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel trainierte Star-Ensemble Paris Saint-Germain.

Die Hinspiele finden am 12./13. sowie am 19./20. Februar, die Rückspiele am 5./6. und 12./13. März statt.