Ausgezeichnet: Bayerische Polizisten für sportliche Leistungen

Im Odeon des bayerischen Innenministeriums ehrte Innen- und Sportminister Joachim Herrmann 29 sportlich besonders erfolgreiche Polizistinnen und Polizisten der Bayerischen Polizei für ihre ausgezeichneten Leistungen.

"Als bayerischer Innen- und Sportminister bin ich sehr stolz auf das, was Sie alle für unsere Gesellschaft und die Bayerische Polizei leisten. Sie sind nicht nur Vorbilder für Ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für viele junge Menschen, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren", lobte Herrmann die jungen Sportler.

Mit dabei: Auch Spitzensportlerinnen

Neben Polizistinnen und Polizisten, die ausschließlich in ihrer Freizeit trainieren, waren auch Spitzensportler der 2012 eingeführten Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei dabei, darunter Christoph Hafer für die Bronzemedaille im 2er Bob und Christian Rasp für die Silbermedaille je bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

Von der Spitzensportfördergruppe ebenfalls geehrt wurden Lisa Spark als Europameisterin im Biathlon, Ramona Hofmeister für den wiederholten Gewinn des Gesamtweltcups in der Disziplin Parallel-Riesenslalom und den 2. Platz im Gesamtweltcup 2023 Snowboard (Alpin), Sideris Tasiadis für den Weltmeistertitel im Kanu Slalom 2022 in Augsburg, Anna Schell als Europameisterin im Ringen sowie die Sportschützen Maximilian Dallinger, Paul Fröhlich und Maximilian Ulbrich für die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft im Teamwettbewerb 2023 in Estland.

"Das alles sind Top-Platzierungen, die ein außergewöhnliches Maß an persönlichem Engagement und unzählige intensive Trainingseinheiten erfordern." Joachim Herrmann