Auseinandersetzung zwischen FCN-Ultras und Dresden-Spielern

Am Samstagabend kam es am Rastplatz Kammersteiner Land an der A6 zu einem Aufeinandertreffen zwischen Ultras des 1. FC Nürnberg und dem Spielerbus von Dynamo Dresden. Die Bild-Zeitung schreibt von einer Attacke der Nürnberger Ultras.

Der MDR berichtet, die FCN-Fans seien auf der Rückreise vom Zweitliga-Auswärtsspiel aus Kaiserslautern (0:0) dem Bus gefolgt und dann mit auf den Rasthof eingebogen. Die Dresdener Spieler befanden sich auf dem Heimweg nach der Auswärtsniederlage beim SV Waldhof Mannheim (1:2).

Polizei konnte "keine Straftaten feststellen"

Die Polizei Mittelfranken bestätigt einen Einsatz am Samstagabend, geht aber nach aktuellem Stand davon aus, dass es keine strafrechtlich relevanten Vorgänge gegeben habe. "Wir gehen davon aus, dass die Situation bedrohlich gewirkt hat", sagte Michael Konrad, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, gegenüber BR24. "Nach dem derzeitigen Stand konnten die Beamten vor Ort keine Straftaten feststellen." Eine Person aus dem Dresdener Mannschaftsbus soll demnach die Polizei verständigt haben.

Bislang gibt es noch keine Stellungnahme von Dynamo Dresden. Die Polizei Mittelfranken geht davon aus, dass es lediglich zu "verbalen Scharmützeln" gekommen sei. "Die Fans vom 1. FC Nürnberg wollten wohl den Ex-Spieler Stefan Kutschke sprechen. Von Dresdener Seite aus wollte man das wohl verhindern", so der Sprecher der Polizei Mittelfranken. Es gebe, so Konrad, derzeit keine weiteren Ermittlungen.

Berichte: Nürnberg-Ultras versuchten in den Bus einzudringen

Die Bild-Zeitung berichtet, dass zwei FCN-Anhänger versucht hätten, in den Mannschaftsbus von Dynamo Dresden einzudringen. Dies konnte, so die Medienberichte, von Dresdener Verantwortlichen und Spielern sowie anderen Nürnberg-Anhängern verhindert werden.

Kutschke stand von 2015 bis 2017 in Nürnberg unter Vertrag, konnte sich bei den Mittelfranken allerdings nicht durchsetzen. In dieser Zeit war er anderthalb Jahre an Dynamo Dresden ausgeliehen, ehe er an den FC Ingolstadt verkauft wurde.