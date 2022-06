Aus Princeton über Israel nach Bamberg: Brose verpflichtet Bell

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat seinen ersten ausländischen Spieler für die kommende Spielzeit verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, hat Amir Bell einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom israelischen Erstligisten Hapoel Be'er Sheva.

Amir Bell aus Israel zu Brose Bamberg

In der abgelaufenen Saison stand Bell für das Team im Schnitt rund 30 Minuten pro Spiel auf dem Platz, erzielte zehn Punkte, holte vier Rebounds und verteilte vier Assists. "Ich bin ein Spieler, der nicht gut mit Niederlagen umgehen kann, daher will ich davon so wenige wie möglich erleben", so Bambergs Neuzugang.

Ausbildung an der Princeton University

Amir Bell genoss seine Basketballausbildung an der renommierten Princeton University. Sein erster Profivertrag brachte ihn gleich nach Europa. Dort schloss er sich 2018 dem italienischen Zweitligisten Moncada Solar Agrigento an. Ein Jahr später wechselte er in die erste malaysische Liga zu den Westports Dragons, verließ die Asiaten aber, um zum israelischen Erstligisten Hapoel Be‘er Sheva zu wechseln. Für die Israelis absolvierte der 1,93 Meter große Guard in zweieinhalb Spielzeiten insgesamt 68 Partien.

Medi Bayreuth verpflichtet Brandon Childress

Bereits am Vortag hatte Bambergs Lokalrivale Medi Bayreuth die Verpflichtung von Brandon Childress bekanntgegeben. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner wechselt vom estnischen Verein Taltech Tallinn nach Bayreuth. Auch er unterschreibt einen Einjahresvertrag.