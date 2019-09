Aus im US-Open-Halbfinale für Krawietz und Mies

Trotz einer ordentlichen Leistung in einer lange ausgeglichen geführten Partie mussten sich Krawietz und Mies nach 1:41 Stunden geschlagen geben. Sie verloren mit 6:7 (2:7) und 6:7 (5:7) nach zwei Tiebreaks.

Plan des deutschen Doppels nicht aufgegangen

"Wir haben jetzt mehr einen Plan gegen die Doppelteams", hatte Mies im Vorfeld des Spiels gesagt: "Da müssen wir uns einen Plan zurechtlegen und deren Schwächen ausnutzen". Diese gab es aber kaum, der Spanier und der Argentinier servierten sicher und mussten lediglich beim Stand von 3:3 einen Breakball abwehren. Krawietz und Mies schlugen ebenfalls souverän auf, erst im Tiebreak wackelten sie. Auch im zweiten Satz dominierten die Aufschläger. Breakchancen gab es keine, also musste erneut der Tiebreak entscheiden. Auch dabei behielten dort Granollers und Zeballos die besseren Nerven und verwandelten gleich den ersten Matchball.

Trotz Niederlage ein Schritt nach London

Dennoch machte das Duo einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals in London Mitte November. Im aktuellen Ranking liegen die beiden Deutschen auf Platz vier. Die besten acht Doppel des Jahres qualifizieren sich für die Veranstaltung in London.