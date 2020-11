Augsburgs Uduokhai und Max vor Nationalmannschafts-Debüt

Drei Länderspiele zum Jahresausklang

An Montag versammelt Joachim Löw sein Team in Leipzig für die drei letzten Länderspiel des Jahres. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel auf die Tschechischen Republik.

Am 14. November steht die Nations-League-Partie gegen die Ukraine, ebenfalls in Leipzig, an. Mit dem Nations-League-Auswärtsspiel in Sevilla gegen Spanien endet das Länderspieljahr am 17. November. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Erst nach dem Testspiel gegen Tschechien werdne die FC-Bayern-Spieler Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Leroy Sané sowie der Gladbacher Matthias Ginter, Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) zur Mannschaft stoßen. Nicht dabei ist Bayernspieler Niklas Süle, der zuletzt positiv auf Corona getestet worden war und noch in Quarantäne ist.