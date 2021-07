Augsburgs Uduokhai nach Verletzung bei Olympia

Am 23. Juli werden in Tokio die Olympischen Sommerspiele offiziell eröffnet, bereits ab dem 22. Juli rollt in Japan der Fußball. Unter anderem spielt Deutschland in Yokohama (Anstoß 10.30 Uhr) gegen Brasilien.

Wer den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bei Olympia vertritt, steht seit nun fest: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz gab seinen 19 Spieler umfassenden Kader bekannt - mit durchaus einigen Überraschungen.